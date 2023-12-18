Ташуев назвал главной задачей «Факела» сохранение места в РПЛ

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев заявил, что воронежский футбольный клуб постарается занять место как можно выше в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2023/24.

«Я не любитель прогнозов. Будем много работать и стремиться забраться как можно выше. Основной задачи с нас никто не снимал — остаться в премьер-лиге. Пока мы всего в четырёх очках от зоны стыков. Вся борьба ещё впереди», — цитирует Ташуева «Спорт-Экспресс».

«Факел» по итогам 18 туров чемпионата России с 21 очком занимает 11-е место в турнирной таблице. Ташуев возглавил воронежскую команду в сентябре 2023 года. 64-летний специалист сменил на посту главного тренера Вадима Евсеева.

Ранее Ташуев заявил, что руководители «Факела» помогают ему во всех вопросах.