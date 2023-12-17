Ташуев заявил, что руководители «Факела» помогают ему во всех вопросах

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев ответил на вопрос, насколько ему комфортно взаимодействовать с руководством воронежского клуба.

«Так что если вы хотите спросить про моё взаимодействие с менеджментом клуба, то оно достаточно простое. Мне помогают во всех вопросах, начиная с приобретения инвентаря. В общем, с жизнеобеспечением клуба проблем нет», — цитирует Ташуева «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что у тренера решение одно — тренировочный процесс, тактика, стратегия, состав на матч. Чисто спортивная составляющая на поле и на теоретических занятиях.

«Вы назвали трёх футбольных личностей с большой буквы. Я сейчас не преувеличиваю. Роман Гурамович работал в «Спартаке», затем эффективно трудился в Армении. Кирилл Николаевич был спортивным директором в «Локомотиве», Александр Самедов — футболист высокого уровня. Все трое — футбольные люди. Это очень важно», — добавил Ташуев.

«Факел» по итогам 18 туров чемпионата России с 21 очком занимает 11-е место в турнирной таблице. Ташуев возглавил воронежскую команду в сентябре 2023 года. 64-летний специалист сменил на посту главного тренера Вадима Евсеева.

Ранее спортивный директор «Факела» Кирилл Котов рассказал о главной задаче команды на весеннюю часть чемпионата России.