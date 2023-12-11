В «Факеле» рассказали о главной задаче клуба на весеннюю часть чемпионата

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов рассказал о главной задаче команды на весеннюю часть чемпионата России.

«Оценю первую часть сезона неплохо. Главное воспоминание? Были хорошие матчи, были плохие. Будем прибавлять и стараться ещё больше выигрывать весной», — цитирует Котова «Спорт-Экспресс».

В 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Факел» сыграл вничью с «Динамо» (1:1).

Московский клуб набрал 32 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В активе воронежской команды 21 очко и 11-я позиция.

Ранее в «Факеле» заявили, что могли рассчитывать на победу в матче РПЛ с «Динамо».