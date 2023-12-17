Дербушева объяснила, почему не смогла добиться больших успехов

Двукратный бронзовый призёр Универсиады по биатлону Тамара Дербушева рассказала, почему не смогла добиться больших успехов в спортивной карьере.

«Именно по прошествии времени ты можешь оценить свои действия, свой результат, то, как ты изменился. Та же Ира Казакевич, с которой мы очень давно общаемся, считает, что за последние два года я изменилась очень сильно. Стала более решительной, более открытой», — заявила Дербушева RT.

По словам спортсменки, самые яркие эмоции, связанные со спортивным результатом, она испытала на первом этапе Кубка мира в Остерсунде в декабре 2019-го.

«Я бежала сингл-микст с Матвеем Елисеевым и сразу же настреляла четыре штрафных круга в первой же части. Ещё, помню, успела подумать: сейчас как попробуем сразу оторваться! А на втором своём этапе я отстреляла пять из пяти. Понятно, что это уже ни на что не повлияло, мы финишировали 12-ми, но именно та гонка надолго запомнилась какими-то нереальными ощущениями. Ты первый раз бежишь на Кубке мира, пробежал всю гонку… Как в фильмах: стоишь на финише, вокруг затихают трибуны, и ты такой: да, я тут, я это сделал! Больше, наверное, нигде не испытывала настолько острых ощущений», — пояснила Дербушева.

28-летняя биатлонистка также рассказала о своей самой большой неудаче.

«Весь олимпийский сезон. У нас были отборы, контрольные тренировки. Я упала на контрольных стартах, у меня сломался приклад. Тем не менее, удалось поехать на кубок IBU в Норвегию, где я заболела ковидом. И из-за этого не удалось пробежать ни одной гонки», — заключила Дербушева.

Ранее Дербушева заявила, что никогда не мечтала стать олимпийской чемпионкой.





