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Дербушева заявила, что никогда не мечтала стать олимпийской чемпионкой

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Биатлонистка сборной России Тамара Дербушева рассказала, что у неё не было мечты стать олимпийской чемпионкой.

«Мы в команде до сих пор иногда смеёмся: когда я поступила в спортивную школу, со мной в классе учился будущий муж Натальи Шевченко Алексей. Он любит рассказывать историю: пришла, говорит, такая тихая девочка, села за первую парту, очочки поправляет, в книжку уткнувшись, зубрит… У меня вообще не было такого, как у многих, — мол, точно стану олимпийским чемпионом. Даже не предполагала этого. Благодаря спорту я немного поменялась в жизни, внутренне перестроилась. И, может быть, как раз на своём примере пытаюсь внушить девчонкам, чтобы они были сильными, смелыми, не боялись идти вперёд», — заявила Дербушева RT. 

Полностью интервью с Тамарой Дербушевой читайте на сайте RT.

Ранее Дербушева сообщила о том, что тренер Михаил Шашилов переживает как за российский биатлон в целом, так и за каждую спортсменку в частности.

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