Дербушева: Шашилов переживает за российский биатлон и за каждую спортсменку

Биатлонистка сборной России Тамара Дербушева сообщила о том, что тренер Михаил Шашилов переживает как за российский биатлон в целом, так и за каждую спортсменку в частности.

«У Михаила Викторовича достаточно высокая планка. Прежде всего по отношению к самому себе. В чём выражается? В отношении к работе. Он держит под контролем всё, от чего может зависеть результат. Чтобы команда жила в хороших условиях, с нормальным питанием, чтобы всё было на максимальной высоте, так сказать. Вообще болеет за весь биатлон, за каждую спортсменку», — заявила Дербушева RT.

Полностью интервью с Тамарой Дербушевой читайте на сайте RT.

Ранее Дербушева рассказала о взаимоотношениях со своими коллегами и ответила на вопрос, как добиться больших высот.