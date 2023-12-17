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Дербушева: логично ставить свои интересы превыше всего, чтобы добиться больших высот

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Биатлонистка сборной России Тамара Дербушева рассказала о взаимоотношениях со своими коллегами и ответила на вопрос, как добиться больших высот.

«Отношусь ли к девочкам в группе как к соперницам или как к людям, которых можно на собственном опыте чему-то научить? Я, хоть и самая старшая по возрасту, совершенно не чувствую себя такой. Что касается стремления опекать… Знаете, когда читаешь книжки про великих спортсменов, постоянно чувствуешь, что почти все они были очень большими эгоистами. Возможно, это необходимое качество: для того чтобы добиться больших высот, логично ставить свои интересы превыше всего. Но мне сложно идти к цели именно такой тропой», — заявила Дербушева RT.

Полностью интервью с Тамарой Дербушевой читайте на сайте RT.

Ранее Дербушева рассказала, что у неё иногда возникают проблемы с мотивацией.

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