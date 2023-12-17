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Воронкова с «Эджзаджибаши» выиграла клубный чемпионат мира по волейболу

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Турецкий «Эджзаджибаши» завоевал золотые медали клубного чемпионата мира по волейболу среди женских команд 2023 года в Гуанчжоу.

Команда из Стамбула в финальном матче нанесла поражение другому турецкому клубу «Вакыфбанк» со счётом 3:2 (19:25, 25:23, 25:23, 23:25, 15:9).

Воронкова выступает в «Эджзаджибаши» с 2022 года. В составе турецкой команды 28-летняя россиянка завоевала серебро национального чемпионата и Лиги чемпионов. Ранее она играла за «Динамо-Казань», «Заречье-Одинцово» и калининградский «Локомотив».

Ранее сообщалось, что Дмитрий Мусэрский стал лучшим бомбардиром клубного ЧМ-2023 по волейболу.

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