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Быстров назвал «Краснодар» главным конкурентом «Зенита» в РПЛ

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Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о конкуренции «Краснодара» и петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Краснодар» соответствует уровню «Зенита» по организации. Ещё когда я выступал за эту команду, он уже был близок к петербуржцам. У них уже тогда была потрясающая инфраструктура, планы развития клуба. И главное, минимум коррупции. Так что «Краснодар» сейчас — первый конкурент «Зенита» в РПЛ. В начале года я говорил, что «быки» будут бороться за чемпионство. Все посмеялись и назвали «Спартак». Но, чтобы они боролись за чемпионство, им нужен сильный и авторитетный тренер. А ещё им нужно уверенное в себе руководство, а не то, что сейчас», — сказал Быстров RT.

Ранее Быстров признался, что ему не нравится игра «Зенита» в нынешнем сезоне.

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