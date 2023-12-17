Быстров: мне неинтересна та схема, по которой играет «Зенит»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров признался, что ему не нравится игра петербургского клуба в нынешнем сезоне.

«Сергей Богданович Семак сейчас играет по гибридной схеме в пять центральных защитников. Мне это неинтересно, не нравится. Считаю, что «Зенит» должен играть по схеме 4—3—3. И под эту схему нужно набирать футболистов. Да и без неё команда нуждается в усилении. Как мы видим, с уходом Малкома стало намного хуже в атаке. Один Сергеев не справляется», — заявил Быстров RT.

Ранее Быстров оценил перспективы перехода Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола.