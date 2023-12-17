Быстров: если РФС решится перейти в Азию, возникнет бредовая ситуация

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров оценил перспективы перехода Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

«РФС правильно поступает, что не разрывает связей с ФИФА и УЕФА. Это самая правильная позиция. Нам сейчас нужно просто быть на своём месте и пытаться как-то выживать. Никакой пользы от перехода в Азию не будет. Придём мы туда, и какая-нибудь условная Япония откажется с нами играть из-за антироссийских санцкий. В итоге мы получим бан от международной ассоциации и останемся в таком же положении, но уже в Азии. Возникнет бредовая ситуация», — сказал Быстров RT.

Ранее Быстров раскритиковал руководство московского «Спартака» и главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.