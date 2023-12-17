Непобеждённый Газиев одержал победу над Будаем в дебютном бою в UFC

Непобеждённый боец смешанных единоборств (ММА) из Дагестана Шамиль Газиев, представляющий Бахрейн, победил Мартина Будая в 296-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе (США).