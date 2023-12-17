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Непобеждённый Газиев одержал победу над Будаем в дебютном бою в UFC

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Непобеждённый боец смешанных единоборств (ММА) из Дагестана Шамиль Газиев, представляющий Бахрейн, победил Мартина Будая в 296-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе (США).

Поединок завершился техническим нокаутом во втором раунде.

Таким образом, Газиев одержал победу в дебютном бою в UFC.

Ранее сообщалось, что UFC 300 пройдёт 13 апреля в Лас-Вегасе.

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