Непобеждённый Газиев одержал победу над Будаем в дебютном бою в UFC
Непобеждённый боец смешанных единоборств (ММА) из Дагестана Шамиль Газиев, представляющий Бахрейн, победил Мартина Будая в 296-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе (США).
Поединок завершился техническим нокаутом во втором раунде.
Таким образом, Газиев одержал победу в дебютном бою в UFC.
Ранее сообщалось, что UFC 300 пройдёт 13 апреля в Лас-Вегасе.
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