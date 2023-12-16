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Исмаилов: бой с Минеевым по боксу состоится в мае-июне

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Боец смешанных единоборств в средней весовой категории Магомед Исмаилов дал понять, что с нетерпением ожидает поединка по правилам бокса с Владимиром Минеевым.
Исмаилов: бой с Минеевым по боксу состоится в мае-июне
  • Gettyimages.ru
  • © Pavel Pavlov/Anadolu Agency

«Состоится ли бой с Минеевым по боксу в мае? Где-то вот так, да. Май-июнь. Жду», — цитирует Исмаилова «Спорт-Экспресс».

Бойцы уже провели два очных поединка. Первый в 2018 году завершился вничью. Следующий в 2021-м Минеев выиграл техническим нокаутом в третьем раунде.

Ранее российский боец смешанных единоборств Николай Алексахин заявил, что англичанин Леон Эдвардс сможет защитить титул в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусредней весовой категории с американцем Колби Ковингтоном.


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