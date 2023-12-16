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Капитан «Лутона» Локьер перенёс остановку сердца во время матча с «Борнмутом»

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Представителям Английской премьер-лиги (АПЛ) пришлось прервать матч 17-го тура национального чемпионата между «Борнмутом» и «Лутоном».
Капитан «Лутона» Локьер перенёс остановку сердца во время матча с «Борнмутом»
  • Gettyimages.ru

Дело в том, что капитан «Лутона» Том Локьер перенёс остановку сердца, сообщила пресс-служба клуба из графства Бедфордшир.

Уточняется, что 29-летний защитник уже пришёл в себя и находится в больнице.

Было принято решение доиграть встречу в другой день. На момент остановки игры на 66-й минуте счёт был 1:1.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» объявил награду за информацию о грабителях дома футболиста команды.



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