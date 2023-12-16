RT в Telegram
Подпишись

Каряка надеется, что «Крылья» не сбавят темп в весенней части РПЛ

Короткая ссылка
Бывший тренер московского «Торпедо» Андрей Каряка уверен, что самарские «Крылья Советов» способны побороться за призовые места в чемпионате России по футболу сезона-2023/24.
Каряка надеется, что «Крылья» не сбавят темп в весенней части РПЛ
  • РИА Новости

«Они задали приличный темп и, надеюсь, не сбавят его в весенней части сезона. Верю, команда сделает всё, чтобы попасть в топ-3, а то и завоевать медали. Всегда существует опасение, что лидеров могут разобрать более сильные клубы. Увы, это нормальное явление. Если на футболистов есть спрос, то ничего не поделаешь. Спрос, как известно, рождает предложение. Но самарцев в последнее время вполне можно назвать фабрикой талантов», — заявил Каряка RT.

Ранее Каряка признался, что ему понравилась организация и атмосфера на Матче звёзд Кубка России по футболу.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить