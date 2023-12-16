Каряка надеется, что «Крылья» не сбавят темп в весенней части РПЛ
- РИА Новости
«Они задали приличный темп и, надеюсь, не сбавят его в весенней части сезона. Верю, команда сделает всё, чтобы попасть в топ-3, а то и завоевать медали. Всегда существует опасение, что лидеров могут разобрать более сильные клубы. Увы, это нормальное явление. Если на футболистов есть спрос, то ничего не поделаешь. Спрос, как известно, рождает предложение. Но самарцев в последнее время вполне можно назвать фабрикой талантов», — заявил Каряка RT.
Ранее Каряка признался, что ему понравилась организация и атмосфера на Матче звёзд Кубка России по футболу.