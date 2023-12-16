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Каряка — о Матче звёзд Кубка России: идея крутая

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Бывший полузащитник сборной России Андрей Каряка признался, что ему понравилась организация и атмосфера на Матче звёзд Кубка России.
Каряка — о Матче звёзд Кубка России: идея крутая
  • РИА Новости

«В целом идея крутая. Сами видели: собрался полный зал болельщиков. В целом праздник удался. И ребята, и зрители должны быть довольны. Я принимал участие как тренер и почти ничего не делал, но мне понравилось. В первую очередь это шоу. Ни в коем случае не могу назвать данное мероприятие клоунадой. Как минимум второй тайм получился равным. Сборная Пути регионов хотела сравнять счёт. Ребята старались сделать всё возможное», — заявил Каряка RT.

Он рассказал также, что «успел пообщаться со всеми коллегами как до матча, так и после него».

«Может, и чуть позже увидимся. С Александром Мостовым в последнее время пересекаемся часто на различных мероприятиях. Хотя сейчас он больше внимания уделяет хоккею, а мне этот вид спорта не очень интересен. Но на футболе пересекаемся», — заключил Каряка.

Ранее сообщалось, что команда Пути РПЛ обыграла сборную Пути регионов в Матче звёзд Кубка России.



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