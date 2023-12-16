Маскоты российских клубов станцевали перед Матчем звёзд Кубка России

Маскоты российских клубов показали танцевальный номер перед Матчем звёзд Кубка России.

Талисманы станцевали под песню «Фантазёр» Ярослава Евдокимова.

Мероприятие пройдёт 16 декабря на «Live Арене» в Сколкове. Начало — в 14:00 мск. Российский арбитр Сергей Карасёв рассудит Матч звёзд Кубка России между командами Пути РПЛ и регионов.

Ранее директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терёшин рассказал об организации Матча звёзд Кубка России между командами Пути РПЛ и регионов.