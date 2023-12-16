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Маскоты российских клубов станцевали перед Матчем звёзд Кубка России

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Маскоты российских клубов показали танцевальный номер перед Матчем звёзд Кубка России.
Маскоты российских клубов станцевали перед Матчем звёзд Кубка России
  • Gettyimages.ru

Талисманы станцевали под песню «Фантазёр» Ярослава Евдокимова.

Мероприятие пройдёт 16 декабря на «Live Арене» в Сколкове. Начало — в 14:00 мск. Российский арбитр Сергей Карасёв рассудит Матч звёзд Кубка России между командами Пути РПЛ и регионов.

Ранее директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терёшин рассказал об организации Матча звёзд Кубка России между командами Пути РПЛ и регионов.

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