Le Parisien: приговор экс-тренеру ПСЖ Галтье по обвинению в расизме вынесут 21 декабря

Стало известно, когда будет вынесен приговор бывшему главному тренеру ПСЖ Кристофу Галтье по делу о расизме.

Как сообщает Le Parisien, прокуратура Ниццы потребовала для тренера год условного заключения и выплаты штрафа в размере €45 тыс.

По информации источника, по ходу слушаний Галтье отрицал все обвинения в свой адрес.

Полиция Ниццы 30 июня задержала Галтье на 24 часа в рамках расследования дела о расистских оскорблениях. Ему грозит до трёх лет тюрьмы после обвинений в расизме.

Утверждается, что в руки журналистов попало письмо, в котором 56-летний тренер указал на недопустимость нахождения в «Ницце» большого количества темнокожих игроков и мусульман.

Ранее сообщалось, что Энрике организовал слежку за футболистами ПСЖ.