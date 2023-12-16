Каменский: Овечкин не выпадает из погони за Гретцки из-за безголевой серии

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский высказал мнение касательно безголевой серии нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ.

«Да, Овечкин уже не забивает 11 матчей подряд. Но, думаю, это временное явление, и скоро он снова начнёт забивать. У Саши всё получится. Из-за этой неудачной серии он не выпадает из погони за рекордом Гретцки», — цитирует Каменского Metaratings.ru.

Встреча на арене «Уэллс Фарго-центр» завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

В составе столичной команды участие принимал российский нападающий Александр Овечкин. Он не отметился результативными действиями.

Форвард продлил безголевую серию до 11 матчей. Таким образом, он установил новый личный антирекорд по безголевой серии в НХЛ.

Ранее сообщалось, что Валерий Ничушкин признан третьей звездой матча «Колорадо» — «Баффало».