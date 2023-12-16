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Форвард «Вашингтона» Кузнецов вернулся на лёд после болезни

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов вернулся в расположение команды после болезни.
Форвард «Вашингтона» Кузнецов вернулся на лёд после болезни
  • AP

«Кузнецов чувствует себя лучше. Он всё ещё не готов на 100%, так что посмотрим в субботу. Но это хороший знак, что он вернулся на лёд», — приводит слова главного тренера столичной команды Спенсера Карбери пресс‑служба «Вашингтона».

Из‑за болезни Кузнецов не смог принять участие в матче регулярного чемпионата с «Филадельфия Флайерз».

Встреча на арене «Уэллс Фарго-центр» завершилась в серии буллитов со счётом 4:3 в пользу «Флайерз».

Ранее  Панарин продлил серию с набранными очками в домашних матчах «Рейнджерс» до 13 игр.

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