Форвард «Вашингтона» Кузнецов вернулся на лёд после болезни

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов вернулся в расположение команды после болезни.

«Кузнецов чувствует себя лучше. Он всё ещё не готов на 100%, так что посмотрим в субботу. Но это хороший знак, что он вернулся на лёд», — приводит слова главного тренера столичной команды Спенсера Карбери пресс‑служба «Вашингтона».

Из‑за болезни Кузнецов не смог принять участие в матче регулярного чемпионата с «Филадельфия Флайерз».

Встреча на арене «Уэллс Фарго-центр» завершилась в серии буллитов со счётом 4:3 в пользу «Флайерз».

Ранее Панарин продлил серию с набранными очками в домашних матчах «Рейнджерс» до 13 игр.