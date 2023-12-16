Чепиков выступил за участие россиян в Олимпиаде, если МОК не устроит провокаций

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков считает, что российским спортсменам стоит поехать на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже.

«Я всегда говорил о том, что стоит ехать. Если не будет откровенно провокационных предложений со стороны Международного олимпийского комитета, то всё будет нормально», — цитирует Чепикова ТАСС.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что российским спортсменам не стоит принимать участие в Олимпиаде 2024 года.