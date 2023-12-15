«Аль-Иттихад» с Бензема не смог выйти в полуфинал клубного чемпионата мира по футболу
Игра в Джидде завершилась со счётом 3:1 в пользу команды с родины фараонов.
В составе победителей отличились Али Маалул (21-я минута), Хуссейн эль-Шахат (59-я) и Имам Ашур (62-я). У проигравших мяч забил Карим Бензема (90 + 2). В концовке первого тайма француз (45-я) не реализовал пенальти.
В другом матче 1/4 финала японская «Урава» обыграла мексиканский «Леон» (1:0).
Следующим соперником «Аль-Ахли» станет бразильский «Флуминенсе». «Урава» встретится с английским «Манчестер Сити».
Ранее сообщалось, что передача Малкома помогла «Аль-Хилялю» обыграть «Аль-Вехду».