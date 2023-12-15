RT в Telegram
Подпишись

«Аль-Иттихад» с Бензема не смог выйти в полуфинал клубного чемпионата мира по футболу

Короткая ссылка
«Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии потерпел поражение от египетского «Аль-Ахли» в четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира по футболу 2023 года.

Игра в Джидде завершилась со счётом 3:1 в пользу команды с родины фараонов.

В составе победителей отличились Али Маалул (21-я минута), Хуссейн эль-Шахат (59-я) и Имам Ашур (62-я). У проигравших мяч забил Карим Бензема (90 + 2). В концовке первого тайма француз (45-я) не реализовал пенальти.

В другом матче 1/4 финала японская «Урава» обыграла мексиканский «Леон» (1:0).

Следующим соперником «Аль-Ахли» станет бразильский «Флуминенсе». «Урава» встретится с английским «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что передача Малкома помогла «Аль-Хилялю» обыграть «Аль-Вехду».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить