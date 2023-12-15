«Аль-Иттихад» с Бензема не смог выйти в полуфинал клубного чемпионата мира по футболу

«Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии потерпел поражение от египетского «Аль-Ахли» в четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира по футболу 2023 года.