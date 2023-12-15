В «Зените» рассказали о запросе «Интернасьонала» по трансферу Ренана

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о запросе «Интернасьонала» касательно защитника Роберта Ренана.

«Переговоры с «Интернасьоналом» по переходу Ренана? Поступил запрос, оснований для переговоров нет», — цитирует Медведева «Чемпионат».

Как сообщает Globo Esporte, на текущий момент «Зенит» не заинтересован в том, чтобы отправлять 20-летнего защитника в долгосрочную аренду.

В нынешнем сезоне 20-летний бразилец принял участие в восьми матчах за сине-бело-голубых и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Ранее агент Ренана назвал ложью информацию о возможном переходе защитника в «Вест Хэм».