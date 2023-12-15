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Globo Esporte: «Интернасьонал» согласился арендовать игрока «Зенита» Ренана на полгода

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Защитник «Зенита» Роберт Ренан перейдёт в «Интернасьонал» на правах аренды в зимнее трансферное окно.
Globo Esporte: «Интернасьонал» согласился арендовать игрока «Зенита» Ренана на полгода
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Как сообщает Globo Esporte, на текущий момент «Зенит» не заинтересован в том, чтобы отправлять 20-летнего защитника в долгосрочную аренду.

В нынешнем сезоне 20-летний бразилец принял участие в восьми матчах за сине-бело-голубых и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Ранее агент Ренана назвал ложью информацию о возможном переходе защитника в «Вест Хэм».

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