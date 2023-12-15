Головин: на данный момент это мой лучший год во Франции

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о своём сезоне в Лиге 1.

«Это мой лучший сезон во Франции? На данный момент это действительно так. Многое получается, появился определённый опыт, а вместе с ним и уверенность. Всё же уже довольно давно играю в Лиге 1», — цитирует Головина «Спорт-Экспресс».

27-летний россиян был признал лучшим игроком «Монако» в сентябре, октябре и ноябре. В нынешнем сезоне полузащитник забил пять мячей и отдал две результативные передачи в 14 матчах французской Лиги 1.

После 15 туров «Монако» набрал 30 очков и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Пари Сен-Жермен» на шесть баллов.

Ранее сообщалось, что Головин признан лучшим футболистом России в 2023 году.