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Сёмин: Сербия — серьёзный соперник, такие игры очень нужны сборной России

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение касательно возможного товарищеского матча с участием сборных России и Сербии.
Сёмин: Сербия — серьёзный соперник, такие игры очень нужны сборной России
  • РИА Новости

«Если у сборной России состоится спарринг с Сербией, то это будет очень хорошо для нашей национальной команды. Сербы — серьёзный соперник, такие игры на сегодняшний момент очень нужны», — цитирует Сёмина Metaratings.ru.

Как сообщает сербское агентство Tanjug, игра состоится в Санкт-Петербурге, если сборная Сербии получит разрешение от УЕФА и ФИФА.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

20 ноября сборная России разгромила Кубу в товарищеском матче. Матч проходил на стадионе «Волгоград Арена» и завершился со счётом 8:0.

Ранее посол чемпионата мира 2018 года по футболу Виктория Лопырёва оценила работу главного тренера сборной России Валерия Карпина.

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