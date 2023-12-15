Bobsoccer: ЦСКА может подписать футболиста до Нового года
- РИА Новости
Как сообщает bobsoccer.ru, скорее всего ЦСКА подпишет новичка до конца декабря.
По информации источника, предварительная договорённость касательно перехода уже существует.
ЦСКА сыграет на сборах с «Родиной», «Торпедо», «Химками» и узбекским «Андижаном».
Игра с «Андижаном» состоится 1 февраля, с «Родиной» пройдёт 16 февраля, с «Химками» — 20 февраля. Все три матча проведут в Турции.
Ранее в «Трабзонспоре» назвали слухами информацию об интересе к защитнику ЦСКА Роше.