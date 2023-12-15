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Bobsoccer: ЦСКА может подписать футболиста до Нового года

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ЦСКА может оформить трансфер новичка до Нового года.
Bobsoccer: ЦСКА может подписать футболиста до Нового года
  • РИА Новости

Как сообщает bobsoccer.ru, скорее всего ЦСКА подпишет новичка до конца декабря.

По информации источника, предварительная договорённость касательно перехода уже существует.

ЦСКА сыграет на сборах с «Родиной», «Торпедо», «Химками» и узбекским «Андижаном».

Игра с «Андижаном» состоится 1 февраля, с «Родиной» пройдёт 16 февраля, с «Химками» — 20 февраля. Все три матча проведут в Турции.

Ранее в «Трабзонспоре» назвали слухами информацию об интересе к защитнику ЦСКА Роше.

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