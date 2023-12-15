Bobsoccer: ЦСКА может подписать футболиста до Нового года

ЦСКА может оформить трансфер новичка до Нового года.

Как сообщает bobsoccer.ru, скорее всего ЦСКА подпишет новичка до конца декабря.

По информации источника, предварительная договорённость касательно перехода уже существует.

ЦСКА сыграет на сборах с «Родиной», «Торпедо», «Химками» и узбекским «Андижаном».

Игра с «Андижаном» состоится 1 февраля, с «Родиной» пройдёт 16 февраля, с «Химками» — 20 февраля. Все три матча проведут в Турции.

Ранее в «Трабзонспоре» назвали слухами информацию об интересе к защитнику ЦСКА Роше.