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«Россия 25» одержала победу в турнире по хоккею в формате «3 х 3» на Кубке Первого канала

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«Россия 25» победила команду «Звёзды и ВХЛ» на турнире по хоккею в формате «3 х 3» на Кубке Первого канала.
«Россия 25» одержала победу в турнире по хоккею в формате «3 х 3» на Кубке Первого канала
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Матч завершился со счётом 4:2.

В матче за третье место Белоруссия обыграла Казахстан по буллитам со счётом 4:3.

Лучшим защитником признан Богдан Конюшков («Россия 25»). Бомбардир — Григорий Кузьмин («Россия 25»). Самый экстремальный игрок турнира — Никита Авраменко («Звёзды и ВХЛ»). Вратарь — Павел Мойсевич (Белоруссия). Ценный игрок — Максим Шабанов («Россия 25»).

Ранее Фетисов заявил, что Минспорт Китая не хочет рисковать своими хоккеистами.

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