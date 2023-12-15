«Россия 25» одержала победу в турнире по хоккею в формате «3 х 3» на Кубке Первого канала

«Россия 25» победила команду «Звёзды и ВХЛ» на турнире по хоккею в формате «3 х 3» на Кубке Первого канала.

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