«Россия 25» одержала победу в турнире по хоккею в формате «3 х 3» на Кубке Первого канала
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Матч завершился со счётом 4:2.
В матче за третье место Белоруссия обыграла Казахстан по буллитам со счётом 4:3.
Лучшим защитником признан Богдан Конюшков («Россия 25»). Бомбардир — Григорий Кузьмин («Россия 25»). Самый экстремальный игрок турнира — Никита Авраменко («Звёзды и ВХЛ»). Вратарь — Павел Мойсевич (Белоруссия). Ценный игрок — Максим Шабанов («Россия 25»).
Ранее Фетисов заявил, что Минспорт Китая не хочет рисковать своими хоккеистами.