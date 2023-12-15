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Агент Карпова: Вадим с удовольствием играл бы в ЦСКА, но он не нужен Федотову

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Алексей Сафонов, агент защитника ЦСКА Вадима Карпова, рассказал о будущем футболиста.
Агент Карпова: Вадим с удовольствием играл бы в ЦСКА, но он не нужен Федотову
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Возвращение в ЦСКА? Вадим с удовольствием играл бы в ЦСКА, но он не нужен Федотову. Но ничего страшного, Вадим же не доллар, чтобы всем нравиться», — цитирует Сафонова «Чемпионат».

Карпов на данный момент выступает на правах аренды за «Уфу». В текущем сезоне футболист провёл за уфимский клуб восемь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. 

Ранее бывший арбитр ФИФА Егоров покинул пост гендиректора «Уфы».

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