Агент Карпова: Вадим с удовольствием играл бы в ЦСКА, но он не нужен Федотову
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«Возвращение в ЦСКА? Вадим с удовольствием играл бы в ЦСКА, но он не нужен Федотову. Но ничего страшного, Вадим же не доллар, чтобы всем нравиться», — цитирует Сафонова «Чемпионат».
Карпов на данный момент выступает на правах аренды за «Уфу». В текущем сезоне футболист провёл за уфимский клуб восемь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Ранее бывший арбитр ФИФА Егоров покинул пост гендиректора «Уфы».