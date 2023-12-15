Metaratings: «Спартак» отказался от трансфера форварда «Црвены звезды» Миятовича

Нападающий «Црвены звезды» Йован Миятович не перейдёт в «Спартак» в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Metaratings, «Спартаку» предложили кандидатуру Миятовича, но столичный клуб отдал приоритет другим вариантам для усиления команды.

В текущем сезоне 18-летний серб провёл за клуб 24 матча во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи. Его контракт с «Црвеной звездой» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» борется с «Лос-Анджелес Гэлакси» за игрока Букари.