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Metaratings: «Спартак» отказался от трансфера форварда «Црвены звезды» Миятовича

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Нападающий «Црвены звезды» Йован Миятович не перейдёт в «Спартак» в зимнее трансферное окно.
Metaratings: «Спартак» отказался от трансфера форварда «Црвены звезды» Миятовича
  • Gettyimages.ru
  • © Srdjan Stevanovic

Как сообщает Metaratings, «Спартаку» предложили кандидатуру Миятовича, но столичный клуб отдал приоритет другим вариантам для усиления команды.

В текущем сезоне 18-летний серб провёл за клуб 24 матча во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи. Его контракт с «Црвеной звездой» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» борется с «Лос-Анджелес Гэлакси» за игрока Букари.

 

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