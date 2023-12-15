Авербух вспомнил, как Костомаров впервые вышел к нему на протезах

Режиссёр и постановщик ледовых шоу Илья Авербух вспомнил их первую встречу с фигуристом Романом Костомаровым после выписки спортсмена из больницы.

«Когда с Лизой приехали к Роме домой и он вышел к нам на протезах. Момент был очень волнительный. И для него, и для меня. Но мы быстро сломали этот барьер. Рома невероятно волевой», — цитирует Авербуха «СЭ».

17 декабря фигурист примет участие в шоу хореографа.

В январе Костомаров с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

Ранее Костомаров впервые вышел на лёд на коньках после ампутации конечностей.