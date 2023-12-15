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«Будё-Глимт» без Хайкина проиграл «Брюгге», но вышел в плей-офф Лиги конференций

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«Будё-Глимт» в гостях потерпел поражение от «Брюгге» в матче группового этапа Лиги конференций.

Игра шестого тура группы D завершилась со счётом 3:1 в пользу бельгийской команды.

В составе победителей мячи забили Антонио Нуса (26-я минута), Тьяго Родригес (58-я). Российский голкипер Никита Хайкин не участвовал в матче. У проигравших отличился Амаль Пеллегрино (57-я).

В параллельном матче «Лугано» уступил «Бешикташу» (0:2).

«Брюгге» с 16 очками одержал победу в группе. Далее расположились «Будё-Глимт» (десять), «Лугано» (четыре), «Бешикташ» (четыре).

Ранее сообщалось, что Хайкин стал трёхкратным чемпионом Норвегии с «Будё-Глимт».

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