Егоров считает Кроуфорда сильнейшим действующим боксёром на планете

Россиянин Алексей Егоров высказал мнение о других боксёрах.

«Если честно, не люблю смотреть бокс. Мне хватает его в жизни, поэтому не слежу за боями постоянно. В последнее время на экранах демонстрируют турниры не самого высокого качества, которые не вызывают у меня интереса. Чаще включаю старые записи, любимые схватки прошлого, например серию противостояний Эвандера Холифилда с Риддиком Боу. Пытаюсь открыть в них что-то новое для себя, перенять какие-то технические приёмы.

Среди действующих слежу разве что за Теренсом Кроуфордом. Наблюдая за ним, можно почерпнуть много нового. На мой взгляд, он сильнейший боксёр на планете, лидер рейтинга вне зависимости от весовых категорий. Очень крутой, умный, разносторонний, нестандартный. Лучший из лучших для меня», — отметил он в интервью RT.

Полностью интервью с Егоровым читайте на сайте RT.

Ранее Егоров рассказал, что сподвигло его заняться боксом.