Третьяк считает, что в составе белорусов на КПК собраны лучшие игроки из команд КХЛ

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал участие белорусской команды на Кубке Первого канала.

«Посмотрите на состав белорусов — там собраны лучшие игроки из команд КХЛ. Будет крайне интересная битва. Вспомним прошлогодний турнир: сборная Белоруссии выиграла турнир. У них есть возможность встречаться с командами из России всё чаще, а следовательно, поднимать свой собственный уровень. Очная встреча будет крайне интересной», — передаёт слова Третьяка корреспондент RT.

Ранее Третьяк назвал участие команды «Звёзды и ВХЛ» в КПК по хоккею интересным новшеством.