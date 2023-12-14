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Третьяк считает, что в составе белорусов на КПК собраны лучшие игроки из команд КХЛ

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал участие белорусской команды на Кубке Первого канала.
Третьяк считает, что в составе белорусов на КПК собраны лучшие игроки из команд КХЛ
  • РИА Новости

«Посмотрите на состав белорусов — там собраны лучшие игроки из команд КХЛ. Будет крайне интересная битва. Вспомним прошлогодний турнир: сборная Белоруссии выиграла турнир. У них есть возможность встречаться с командами из России всё чаще, а следовательно, поднимать свой собственный уровень. Очная встреча будет крайне интересной», — передаёт слова Третьяка корреспондент RT.

Ранее Третьяк назвал участие команды «Звёзды и ВХЛ» в КПК по хоккею интересным новшеством.

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