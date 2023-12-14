В Госдуме не испытывают эйфории после слов главы МОК Баха о допуске россиян к Олимпиаде

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, поддержавшего допуск российских спортсменов к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже.

«То, что сегодня господин Бах вдруг вспомнил о спортсменах и заявил, что они не должны нести ответственность за действия своих правительств, говорит о том, что он, скорее всего, прочитал Олимпийскую хартию или прислушался к совету юристов. Проблема лишь в одном — в оговорках о нейтральном статусе, индивидуальных дисциплинах и в огромном количестве «но». Я не летаю в эйфории от сказанных им слов. Удивительно, что МОК ещё не запретил нашим олимпийцам разговаривать на русском языке», — заявил Свищёв RT.

Ранее в Госдуме заявили, что президент РФ Владимир Путин всегда заботился о российских спортсменах.