В Госдуме не испытывают эйфории после слов главы МОК Баха о допуске россиян к Олимпиаде
- РИА Новости
«То, что сегодня господин Бах вдруг вспомнил о спортсменах и заявил, что они не должны нести ответственность за действия своих правительств, говорит о том, что он, скорее всего, прочитал Олимпийскую хартию или прислушался к совету юристов. Проблема лишь в одном — в оговорках о нейтральном статусе, индивидуальных дисциплинах и в огромном количестве «но». Я не летаю в эйфории от сказанных им слов. Удивительно, что МОК ещё не запретил нашим олимпийцам разговаривать на русском языке», — заявил Свищёв RT.
Ранее в Госдуме заявили, что президент РФ Владимир Путин всегда заботился о российских спортсменах.