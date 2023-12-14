Тренер сборной Белоруссии Кольцов планирует возглавить хоккейный клуб

Главный тренер сборной Белоруссии, ассистент наставника «Салавата Юлаева» Виктора Козлова Константин Кольцов признался, что уфимский клуб пожелал ему удачи на Кубке Первого канала.

«В «Салавате» поздравили и пожелали удачи. С Дмитрием Квартальновым я пообщался, когда меня назначили», — приводит слова Кольцова корреспондент RT.

Тренер заявил, что в будущем хочет возглавить хоккейный клуб.

«Как и у любого тренера, у меня есть такое желание. Я над этим работаю, мне хочется. Регулярно посещаю семинары, работаю над собой и прогрессирую», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Белоруссия разгромила Казахстан в первом матче Кубка Первого канала по хоккею.