Тренер сборной Белоруссии Кольцов планирует возглавить хоккейный клуб
- РИА Новости
«В «Салавате» поздравили и пожелали удачи. С Дмитрием Квартальновым я пообщался, когда меня назначили», — приводит слова Кольцова корреспондент RT.
Тренер заявил, что в будущем хочет возглавить хоккейный клуб.
«Как и у любого тренера, у меня есть такое желание. Я над этим работаю, мне хочется. Регулярно посещаю семинары, работаю над собой и прогрессирую», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Белоруссия разгромила Казахстан в первом матче Кубка Первого канала по хоккею.