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«РБ Спорт»: Промес полетит со «Спартаком» на сборы в ОАЭ

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Нападающий «Спартака» Квинси Промес полетит вместе с командой на тренировочные сборы в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ).
«РБ Спорт»: Промес полетит со «Спартаком» на сборы в ОАЭ
  • РИА Новости

По информации «РБ Спорт», игрока включат в список на сборы.

Отмечается, что Промес уже побывал в арабской стране, где у него не возникло проблем с въездом и отъездом из-за судимости в Нидерландах.

Напомним, что в прошлом году футболист не посетил заграничные сборы команды. Предположительно, из-за проблем с законом.

Ранее сообщалось, что Промес и Максим Глушенков делят первое место в списке лучших ассистентов РПЛ в осенней части сезона.

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