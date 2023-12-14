«РБ Спорт»: Промес полетит со «Спартаком» на сборы в ОАЭ
- РИА Новости
По информации «РБ Спорт», игрока включат в список на сборы.
Отмечается, что Промес уже побывал в арабской стране, где у него не возникло проблем с въездом и отъездом из-за судимости в Нидерландах.
Напомним, что в прошлом году футболист не посетил заграничные сборы команды. Предположительно, из-за проблем с законом.
Ранее сообщалось, что Промес и Максим Глушенков делят первое место в списке лучших ассистентов РПЛ в осенней части сезона.