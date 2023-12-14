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Мамиашвили считает, что условия МОК по допуску россиян к Олимпиаде были приняты под политическим давлением

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина о решении Международного олимпийского комитета (МОК) по условиям допуска российских спортсменов к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже.
Мамиашвили считает, что условия МОК по допуску россиян к Олимпиаде были приняты под политическим давлением
  • РИА Новости

«Думаю, что президент дал посыл к тому, чтобы спортивное сообщество наконец-то определилось и приняло решение по условиям МОК здесь и сейчас. Однако предложенные требования просто не укладываются в Олимпийскую хартию и в рамки уставов общественных организаций.

Никто не участвовал в их широком обсуждении и целесообразности, они были приняты в одностороннем порядке под политическим давлением. Поэтому спортивное сообщество должно заявить о своей позиции, не надо идти по пути некоего радикализма, надо лишь всё взвесить и понять, чего мы хотим», — сказал Мамиашвили RT.

Ранее бывший министр спорта Павел Колобков прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о решении МОК по условиям допуска российских спортсменов на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

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