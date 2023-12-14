Колобков: условия МОК по допуску россиян выглядят как предложение не ехать на Олимпиаду

Бывший министр спорта Павел Колобков отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина о решении Международного олимпийского комитета (МОК) по условиям допуска российских спортсменов на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Условия МОК выглядят как предложение для наших спортсменов не ехать на Олимпийские игры. Они только создали иллюзию работы, а их условия абсолютно хамские и унизительные. Думаю, что многие наши олимпийцы расценивают это точно так же. Настанет время, и перед нами ещё будут извиняться за такое отношение. Что такое олимпийское движение сейчас — многие себе представляют», — заявил Колобков RT.

Ранее Колобков назвал унизительными условия МОК по допуску россиян на Олимпиаду.