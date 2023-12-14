Колобков отреагировал на слова Путина о решении МОК по допуску россиян на Олимпиаду

Бывший министр спорта Павел Колобков отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина о решении Международного олимпийского комитета (МОК) по условиям допуска российских спортсменов на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Как мне кажется, в словах президента даже нечего объяснять, их смысл понятен. Ещё неделю назад МОК говорил одно, а теперь — совершенно другое. Я могу высказать свою точку зрения, не комментируя никого: это издевательские и унизительные условия для допуска на Олимпиаду.



Они также вносят разлад в здоровую среду российских спортсменов. Если там планировали предложить нам что-то нормальное, на их взгляд, то это вышло непродуманным. Уверен, что у ОКР и Минспорта примерно такие же чувства в данный момент, как и у меня. Наши спортсмены достаточно умны и образованны и наверняка сделают для себя определённые выводы и примут обдуманные и взвешенные решения», — сказал Колобков RT.

Ранее Путин высказался о решении МОК по допуску российских спортсменов на Олимпиаду в Париже.