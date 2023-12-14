Лига 1 дисквалифицировала Головина на один матч из-за нового пункта в регламенте

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит матч 16-го тура французской Лиги 1 с «Лионом».

Игрок не сыграет в матче из-за жёлтой карточки, полученной в 14-м туре с «Монпелье» (2:0). Таким образом, за последние десять игр россиянин получил три горчичника и пропустит следующий матч из-за дисквалификации.

Новый пункт в регламенте действует с 12 декабря, поэтому футболист сыграл в 15-м туре с «Ренном» (2:1).

Ранее сообщалось, что зарубежные СМИ назвали футболиста «Монако» Головина русским волшебником.