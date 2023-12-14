Magnatta: у «Зенита» возникли сложности в переговорах с «Вест Хэмом» по Ренану
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Как сообщает Magnatta в социальных сетях, срыв сделки «Зенита» и «Вест Хэма» по Ренану ставит под угрозу аренду футболиста в «Коринтианс», через который россияне хотели построить «финансовый мост» для трансфера Роберта в Европу.
В нынешнем сезоне 20-летний бразилец принял участие в восьми матчах за сине-бело-голубых и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.
Ранее агент Ренана назвал ложью информацию о возможном переходе защитника в «Вест Хэм».