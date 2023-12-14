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Торрес: «Барселону» пытаются уничтожить

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Полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес высказал мнение касательно давления на каталонский клуб.
Торрес: «Барселону» пытаются уничтожить
  • AP

«Мы до смерти поддерживаем тренера и его идею. Тренера легко критиковать, но те, кто находится на поле, являются футболистами. Давление на «Барселону»? Мы знаем, что такое «Барса», они пытаются нас уничтожить, заставить нас нервничать, но с этого момента мы собираемся изменить ситуацию», — приводит слова Торреса Sport.es.

«Барселона» проиграла «Антверпену» в матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА. Игра шестого тура группы Н на «Босёйлстадионе» в Антверпене завершилась со счётом 3:2.

«Барса» с 12 очками выиграла группу Н. Далее расположились «Порту» (12), «Шахтёр» (девять) и «Антверпен» (три).

Ранее сообщалось, что главный тренер «Жироны» сменит Хави в «Барселоне».

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