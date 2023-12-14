Галлардо: главный тренер «Жироны» сменит Хави в «Барселоне»

Главный тренер «Жироны» Анхель Мичел может занять аналогичный пост в «Барселоне».

Как сообщает журналист Франсуа Галлардо в социальных сетях, скорее всего, специалист будет тренером «Барселоны» в сезоне-2024/25.

«Барселона» проиграла «Антверпену» в матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА. Игра шестого тура группы Н на «Босёйлстадионе» в Антверпене завершилась со счётом 3:2.

«Барса» с 12 очками выиграла группу Н. Далее расположились «Порту» (12), «Шахтёр» (девять) и «Антверпен» (три).

Ранее сообщалось, что Левандовски повторил личный антирекорд на групповом этапе Лиги чемпионов.