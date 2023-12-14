Форвард «Питтсбурга» Кросби вышел на 13-е место по очкам в истории НХЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби занял 13-е место по очкам в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче НХЛ.

Встреча в Монреале на стадионе «Белл-центр« завершилась со счётом 4:3 в серии буллитов.

Одну из шайб забросил Сидни Кросби.

Кросби набрал 1 533 очка по системе «гол+пас» (566 + 967) в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на 13-е место в истории, сравнявшись с Марком Рекки и обойдя Пола Коффи. Лидером является канадец Уэйн Гретцки (2 857).

Ранее 20 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» одержать победу над «Анахаймом» в матче НХЛ.