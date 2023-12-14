Энрике — о выходе в плей-офф Лиги чемпионов: ПСЖ ещё жив

Главный тренер «Пари-Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о выходе в плей-офф Лиги чемпионов.

«Мы еще живы. Ни одна команда не будет надеяться сыграть с нами в следующем раунде, даже если мы финишируем вторыми в этой группе. У нас было четыре или пять явных моментов, и я уверен, что в феврале мы будем намного сильнее», — цитирует Энрике пресс-служба УЕФА.

Игра шестого тура группы F завершилась со счётом 1:1.

В составе французской команды мяч забил Уоррен Заир-Эмери. У коллектива из Германии отличился Карим Адейеми.

«Боруссия» с 11 очками выиграла группу. Далее расположились ПСЖ (восемь), «Милан» (восемь), «Ньюкасл» (пять).

Ранее сообщалось, что Мбаппе будет выбирать будущий клуб по долгосрочности проекта.