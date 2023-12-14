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Нигматуллин: «Краснодару» ни в коем случае не нужно почивать на лаврах

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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин считает, что «Краснодар» должен хорошо подготовиться к возобновлению Российской премьер-лиги (РПЛ), чтобы не выпасть из чемпионской гонки.

«Конечно, для «Краснодара» важно оценить первую часть чемпионата. Ни в коем случае не почивать на лаврах, это только первая часть. Для уверенности это прекрасно, что закончили год на первом месте», — цитирует Нигматуллина Metaratings.

«Краснодар» по итогам 18 туров с 38 очками занимает первое место в турнирной таблице. На второй позиции располагается петербургский «Зенит» (36).

Ранее Нигматуллин назвал матч «Локомотива» с «Тиролем» самой сложной игрой в карьере.

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