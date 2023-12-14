Нигматуллин: «Краснодару» ни в коем случае не нужно почивать на лаврах
«Конечно, для «Краснодара» важно оценить первую часть чемпионата. Ни в коем случае не почивать на лаврах, это только первая часть. Для уверенности это прекрасно, что закончили год на первом месте», — цитирует Нигматуллина Metaratings.
«Краснодар» по итогам 18 туров с 38 очками занимает первое место в турнирной таблице. На второй позиции располагается петербургский «Зенит» (36).
Ранее Нигматуллин назвал матч «Локомотива» с «Тиролем» самой сложной игрой в карьере.