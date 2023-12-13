Sport24: мошенники пытались вымогать деньги у ветеранов российского футбола

Мошенники, ссылаясь на ФСБ, пытались вымогать денежные средства у ветеранов российского футбола.

Как сообщает Sport24, экс главному тренеру сборной России Борису Игнатьеву пришло сообщение якобы от президента российского Союза ветеранов футбола Александра Мирзояна. В нём он рассказывал Игнатьеву об обращении из управления ФСБ по поводу утечки данных.

Игнатьев узнал у самого Мирзояна, который подтвердил, что сообщения отправлял не он. Позже о подобных обращениях рассказали Михаил Гершкович и Гаджи Гаджиев. Мирзоян обратился в комитет по безопасности РФС, в котором начали расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что мошенник обманул игрока «Пари НН» Трошечкина на 133 тыс. рублей.