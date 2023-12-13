MD: игрокам «Барселоны» запретили принимать душ в целях экономии воды
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Руководство региона ввело запрет на использование душа на спортивных объектах из-за ограничительных мер, введённых правительством Каталонии в целях экономии воды, сообщает Mundo Deportivo.
Из-за самой сильной засухи в регионе за последние 100 лет уровень наполненности водохранилищ Каталонии упал до 18%.
Футболисты каталонского клуба будут принимать душ дома.
Ранее сообщалось, что руководство «Барселоны» проведёт деловую встречу, чтобы обсудить положение дел в клубе и будущее главного тренера Хави.