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MD: игрокам «Барселоны» запретили принимать душ в целях экономии воды

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Игроки «Барселоны» больше не смогут принимать душ в раздевалках на стадионе после домашних матчей и на базе клуба после тренировок.
MD: игрокам «Барселоны» запретили принимать душ в целях экономии воды
  • Gettyimages.ru

Руководство региона ввело запрет на использование душа на спортивных объектах из-за ограничительных мер, введённых правительством Каталонии в целях экономии воды, сообщает Mundo Deportivo.

Из-за самой сильной засухи в регионе за последние 100 лет уровень наполненности водохранилищ Каталонии упал до 18%.

Футболисты каталонского клуба будут принимать душ дома.

Ранее сообщалось, что руководство «Барселоны» проведёт деловую встречу, чтобы обсудить положение дел в клубе и будущее главного тренера Хави.

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