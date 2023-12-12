Football Espana: руководство «Барселоны» на этой неделе обсудит будущее Хави в клубе

Руководство «Барселоны» проведёт деловую встречу 14 декабря, чтобы обсудить положение дел в клубе и будущее главного тренера Хави.

По информации Football Espana, президент Жоан Лапорта и спортивный директор Деку рассмотрят потенциальные кандидатуры на пост наставника команды.

10 декабря «Жирона» впервые в истории обыграла «Барселону» и вышла в лидеры Примеры — 4:2.

«Жирона» с 41 очком лидирует в чемпионате. «Барселона» (34) располагается на четвёртой строчке.

Ранее сообщалось, что Хави опроверг информацию о своём увольнении из «Барселоны».